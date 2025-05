Finale di Champions | Inter-PSG la notte che divide e unisce i tifosi italiani

Stasera, il calcio italiano vive una serata cruciale: la finale di Champions League tra Inter e PSG. Un momento che divide ma anche unisce: non solo per la rivalità, ma per la passione che accende gli animi. Mentre alcuni tifosi rossoneri si asterranno dalla visione, altri "guferanno" sperando in una sconfitta nerazzurra. Ma chi sarà davvero il vincitore? Scopritelo nel video emozionante di Luca, che esplora Parigi con suo figlio!

Stasera il calcio italiano si ferma per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. C'è chi non la guarderà è chi "guferà" la squadra italiana. Il video del nostro lettore Luca, in giro per Parigi con suo figlio.. Si avvicina la finale di Champions League tra PSG e Inter. Tra i tifosi del Milan c'è chi sceglierà di non vederla, chi invece guferà davanti alla TV e chi, invece, sceglierà la via della 'sportività', come questo nostro amico e lettore, Luca e suo figlio.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

I nerazzurri giocheranno la finale di Champions contro il Psg con il lutto al braccio

gazzetta.it scrive: È morto Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter aveva 84 anni. L'Inter stasera giocherà la finale di Champions contro il Psg con il lutto al braccio. Sogno Champions: segui l'Inter verso la ...

Donnarumma dal PSG all’Inter: annuncio esplosivo prima della finale Champions

Scrive calciomercato.it: ‘Gigio’ Donnarumma è atteso tra i grandi protagonisti della finale Champions tra PSG e Inter in programma questa sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il portiere ex Milan ha fin qui disputato ...

Dove vedere PSG-Inter in tv? Dazn o Sky, orario della finale di Champions League

Si legge su corrieredellosport.it: Tutto ciò che c'è da sapere sulla partita: info e canali per seguirla in tempo reale. Le possibili scelte di Luis Enrique e Simone Inzaghi ...