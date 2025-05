Finale Champions PSG-Inter dove vederla oggi in TV e streaming gratis | orario e canale in chiaro

Stasera, il calcio europeo si ferma per la grande finale di Champions League tra PSG e Inter, un match che promette emozioni e colpi di scena. L'appuntamento è alle 21:00, e per non perderti neanche un momento dell'azione, sintonizzati su TV8 o segui lo streaming su Sky. In un'epoca in cui il calcio è più di uno sport, scopri quale delle due squadre conquisterà la vetta d'Europa!

PSG e Inter si sfidano stasera alle ore 21:00 nella finale di Champions League a Monaco di Baviera: la partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e sui canali Sky. Le ultime news sulle probabili formazioni dell'incontro.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

