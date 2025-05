Finale Champions League PSG-Inter | probabili formazioni orario e dove vederla

Il momento che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato! Questa sera, il PSG sfida l'Inter in una finale di Champions League a Monaco di Baviera. Un match che non è solo il culmine di una stagione, ma un vero e proprio test di resilienza per entrambe le squadre. Mentre i parigini cercano riscatto dopo la delusione del 2021, i nerazzurri puntano a scrivere la storia. Chi avrà la meglio? Non perdere il colpo di scena!

Il giorno tanto atteso è arrivato. A Monaco di Baviera i nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano i parigini in una sfida crocevia della stagione A distanza di quasi due anni l’Inter ritorna a giocare una finale di Champions League. La sconfitta contro il Manchester City è ancora nella mente di tutti i tifosi parigini e la speranza è che questa sera l’esito sia differente Di certo il PSG non è la squadra di Guardiola e ci sono maggiori possibilità di portare a casa un risultato positivo. I favori del pronostico sono comunque per i francesi, forti di due trofei già conquistati e il sogno Triplete ancora vivo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Finale Champions League, PSG-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

PSG-Inter (finale Champions League): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Riporta msn.com: L'Inter affronta il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League 2024-25. Dopo essere stati battuti dal Manchester City due anni fa, i nerazzurri cercano la rivincita per non chiudere la stagi ...

Dove vedere PSG-Inter in tv? Dazn o Sky, orario della finale di Champions League

Secondo corrieredellosport.it: Tutto ciò che c'è da sapere sulla partita: info e canali per seguirla in tempo reale. Le possibili scelte di Luis Enrique e Simone Inzaghi ...

Luis Enrique e il sogno con la figlia Xana nel giorno della finale di Champions tra PSG e Inter

Lo riporta fanpage.it: Luis Enrique nel 2019 ha perso la figlia Xana, a causa di una rara malattia. La bimba aveva solo 9 anni. L’allenatore del PSG la ricorda spesso e nei mesi scorsi ha ricordato cosa fece con la piccola ...