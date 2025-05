Finale Champions League Psg-Inter in diretta

Il palcoscenico di Monaco di Baviera si prepara a vivere un'epica finale di Champions League, con PSG e Inter pronte a dar vita a uno scontro da ricordare. I nerazzurri, supportati da 40mila tifosi, cercano la gloria europea per la quarta volta, in un contesto dove il calcio evidenzia l’importanza del sostegno dei tifosi. Sarà la passione a fare la differenza? Non perdere questo appuntamento che promette emozioni forti!

Tutto pronto a Monaco di Baviera per l' ultimo atto della Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, trascinati da una vera e propria invasione di 40mila tifosi giunti in Germania (18mila saranno allo stadio), provano a vincere per la quarta volta il trofeo europeo più importante. Per il Paris Saint-Germain di Donnarumma, Dembelé e Kvaratshkelia, in caso di vittoria, sarebbe invece il primo trionfo continentale. In questo articolo tutti gli aggiornamenti sul match che decide una stagione. GLI AGGIORNAMENTI Al via la finale di Champions League. Alle 21:01 ha preso il via la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

In campo Inter e Psg per la finale di Champions League – La diretta

Come scrive ilgiornale.it: Tutto pronto all'Allianz Arena per la finalissima tra i nerazzurri ed il Psg dell'ex tecnico della Roma Luis Enrique. Poche sorprese nelle formazioni: Psg con Dembélé falso nueve, Pavard titolare per ...

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario

Scrive ilmessaggero.it: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...

Inter-PSG, la finale di Champions in diretta

Si legge su tg.la7.it: Una sfida tra potenza e talento. L’Inter affronta il PSG nella finale di Champions League a Wembley. I nerazzurri puntano su solidità ed esperienza, mentre i parigini cercano il primo trionfo europeo ...