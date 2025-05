Finale Champions League Psg-Inter in diretta | ecco le formazioni ufficiali

Il countdown è iniziato: PSG e Inter si sfidano nella finale di Champions League a Monaco di Baviera! Con un'onda di 40mila tifosi nerazzurri pronti a sostenere la squadra, l'atmosfera è elettrica. La storicità del trofeo europeo si intreccia con le ambizioni di entrambe le squadre. Chi avrà la meglio? Scoprilo insieme a noi, perché ogni passaggio potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del calcio!

Tutto pronto a Monaco di Baviera per l’ ultimo atto della Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, trascinati da una vera e propria invasione di 40mila tifosi giunti in Germania (18mila saranno allo stadio), provano a vincere per la quarta volta il trofeo europeo più importante. Per il Paris Saint-Germain di Donnarumma, Dembelé e Kvaratshkelia, in caso di vittoria, sarebbe invece il primo trionfo continentale. In questo articolo tutti gli aggiornamenti sul match che decide una stagione. GLI AGGIORNAMENTI Le formazioni di Psg e Inter. Ecco le formazioni ufficiali: Paris Saint-Germain (4-3-3) – Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Lapresse.it