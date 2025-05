Finale Champions League PSG-Inter 2-0 | primo tempo senza storia

La finale di Champions League tra PSG e Inter accende Monaco, trasformando la città in un palcoscenico di emozioni contrastanti. Il primo tempo segna una netta superiorità parigina, ma l'atmosfera è tesa: maglie nerazzurre e orgoglio francese si fronteggiano, mentre la polizia tiene sotto controllo gli scontri tra tifosi. Un evento che non riguarda solo il calcio, ma un'intera cultura sportiva che vive di passione e rivalità. Chi avrà la meglio?

È il giorno della finale. Le strade della città sono un campo di battaglia emotivo, e non solo. Monaco si è svegliata sotto il segno del caos e dell’attesa: da una parte le maglie nerazzurre, dall’altra l’orgoglio parigino, separate da decibel, cori, e – purtroppo – anche da scontri tra tifosi che hanno costretto la polizia locale a presidiare le stazioni della metro e i punti nevralgici della città. La tensione si è accesa ben prima del fischio d’inizio, con il lancio di oggetti e tafferugli nei pressi della fermata Universität, che hanno causato interruzioni sulla linea U6 diretta verso l’Allianz Arena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Finale Champions League, PSG-Inter 2-0: primo tempo senza storia

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Finale Champions League Psg Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

La finale di Champions League tra Inter e Psg: i protagonisti, la storia e i precedenti; Finale di Champions League, PSG-Inter: orari e dove vederla; Champions League, PSG-Inter: dove vedere la finale in tv e streaming; Inter-PSG, dove vedere in streaming la finale della Champions League 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario

Segnala ilmessaggero.it: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...

Inter-PSG, la finale di Champions in diretta

Riporta tg.la7.it: A Wembley i nerazzurri vogliono rialzare la coppa dopo 14 anni. I francesi per coronare un sogno mai realizzato ...