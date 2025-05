Finale Champions League la diretta | Psg-Inter 2-0

Monaco di Baviera si prepara a vibranti emozioni con la finale di Champions League tra PSG e Inter! I nerazzurri, sostenuti da un’incredibile folla di 40.000 tifosi, puntano a conquistare il loro quarto trofeo europeo. Ma il PSG, con stelle del calibro di Mbappé e Messi, è determinato a dimostrare il proprio valore. Chi porterà a casa la coppa? Scoprilo con noi in questa storica battaglia calcistica!

Tutto pronto a Monaco di Baviera per l’ ultimo atto della Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, trascinati da una vera e propria invasione di 40mila tifosi giunti in Germania (18mila saranno allo stadio), provano a vincere per la quarta volta il trofeo europeo più importante. Per il Paris Saint-Germain di Donnarumma, Dembelé e Kvaratshkelia, in caso di vittoria, sarebbe invece il primo trionfo continentale. In questo articolo tutti gli aggiornamenti sul match che decide una stagione. GLI AGGIORNAMENTI Fine primo tempo: Psg-Inter 2-0. Si chiude sul 2-0 un primo tempo dominato dal Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Finale Champions League, la diretta: Psg-Inter 2-0

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Inter-PSG, la finale di Champions in diretta

In campo Inter e Psg per la finale di Champions League – La diretta

DIRETTA Finale Champions League, PSG-Inter | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

