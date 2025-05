Finale Champions League la diretta | Psg-Inter 1-0

La finale di Champions League tra PSG e Inter è un vero e proprio scontro tra titani! Mentre i nerazzurri puntano a scrivere la storia con la loro quarta vittoria, il Paris Saint-Germain cerca di mettere fine all'attesa di un trofeo che sembra sfuggirgli. In un contesto di crescente rivalità nel calcio europeo, questa sfida si preannuncia esplosiva. Chi avrà la meglio in questo duello? Non perdere neanche un attimo dell'azione!

Tutto pronto a Monaco di Baviera per l’ ultimo atto della Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, trascinati da una vera e propria invasione di 40mila tifosi giunti in Germania (18mila saranno allo stadio), provano a vincere per la quarta volta il trofeo europeo più importante. Per il Paris Saint-Germain di Donnarumma, Dembelé e Kvaratshkelia, in caso di vittoria, sarebbe invece il primo trionfo continentale. In questo articolo tutti gli aggiornamenti sul match che decide una stagione. GLI AGGIORNAMENTI 12? 1T: Paris Saint-Germain in vantaggio, gol dell’ex Hakimi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Finale Champions League, la diretta: Psg-Inter 1-0

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

