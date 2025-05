Finale Champions i tifosi del PSG lo hanno fatto davvero Lo avete notato?

La finale di Champions League ha visto protagonisti non solo i campioni in campo, ma anche i tifosi del PSG. Dopo il gol di Hakimi, un messaggio politico ha catturato l'attenzione: "Liberate la Palestina". Questo gesto, già anticipato a novembre, sottolinea come lo sport possa essere un palcoscenico per temi sociali importanti. Un'azione che invita a riflettere: è possibile unire passione sportiva e impegno civile? Il dibattito è aperto!

Pochi minuti dopo il gol di Hakimi, il messaggio politico sugli spalti. Già a novembre lo slogan "Liberate la Palestina" contro l'Atlético Madrid MONACO – Mentre Achraf Hakimi correva ad abbracciare i compagni dopo il gol dell' 1-0 contro l' Inter, sugli spalti della curva parigina compariva un messaggio destinato a far discutere più del vantaggio. Con lettere rosse, su fondo bianco, lo striscione è stato sollevato davanti alle telecamere: "Stop genocidio a Gaza". Un gesto esplicito, politico, che ha attirato l'attenzione durante uno degli eventi più seguiti dell'anno. La coreografia non è stata improvvisata.

