Finale Champions contri tra tifosi dell’Inter polizia e ultras del Psg

Tensione alle stelle a Monaco, dove la finale di Champions League ha scatenato scontri tra tifosi dell'Inter e polizia. In un contesto già carico di aspettative, la rivalità calcistica si è trasformata in caos alla stazione Universität. Un punto interessante? Questo episodio mette in luce non solo l’intensità della passione calcistica, ma anche la crescente preoccupazione per la sicurezza negli eventi sportivi. La festa del calcio merita di restare tale!

Nel tardo pomeriggio, attorno alle 17, la stazione Universität della metropolitana di Monaco è stata teatro di gravi disordini tra un gruppo di tifosi dell’Inter e la polizia locale. Lo scontro, avvenuto sulla linea U6 che porta all’Allianz Arena, ha richiesto l’intervento deciso delle forze dell’ordine, che hanno fatto uso di lacrimogeni per disperdere i presenti. Alcuni agenti, armati di manganelli e caschi protettivi, hanno inseguito i tifosi in fuga fino alle scale mobili della stazione. Un’ intera città sotto assedio L’intera città è stata letteralmente presa d’assalto da oltre 40.000 tifosi interisti, tra chi possiede il biglietto e chi è giunto solo per vivere l’atmosfera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Finale Champions, contri tra tifosi dell’Inter, polizia e ultras del Psg

Sampdoria contestata dai suoi tifosi: la Polizia scorta il rientro negli spogliatoi, cori contro i giocatori

La Sampdoria vive un momento di tensione: i tifosi contestano la squadra dopo il deludente pareggio 0-0.

Cerca Video su questo argomento: Finale Champions Contri Tifosi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Finale di Champions: gli ultras dell’Inter (ancora) contro la società. Ma i biglietti ormai sono assegnati; Niente biglietti agli ultras dell'Inter per la finale di Champions, scoppia la rivolta; PSG-Inter, febbre finale: in 30mila senza biglietto a Monaco. Rischio ultras; Allarme per la finale di Champions: a Monaco migliaia di ultras interisti senza biglietto, rischio scontri…. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Psg, scontri tra tifosi a Monaco prima della finale di Champions: lanci di pietre e rissa in metropolitana

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Alla fermata di Universität i fan del Psg hanno respinto a calci e pugni il tentativo degli interisti di salire su un treno ...

Inter-Psg, scontri tra tifosi in metro: tensione alle stelle prima della finale

Da tuttosport.com: Alcuni sostenitori delle due squadre sono entrati in contatto nel convoglio diretto all'Allianz Arena, dove andrà in scena l'ultimo atto della Champions League tra nerazzurri e transalpini ...

Inter-Psg, tensione tra tifosi a Monaco: scontri in metro e con la polizia - Video

Come scrive msn.com: Episodi di violenza sarebbero avvenuti nel pomeriggio, a poche ore dall'inizio della finale di Champions League Tensione a Monaco di Baviera. Mentre manca sempre meno alla finale di Champions League t ...