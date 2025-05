Finale Champions | caos in metro a Monaco scontri tra tifosi dell’Inter e del Psg

Il finale di Champions League si tinge di caos a Monaco: scontri tra tifosi di Inter e PSG hanno provocato tensione e disagi. Gli incidenti, avvenuti nei pressi della stazione Universitat, hanno costretto le autorità a fermare la metro U6, interrompendo il flusso verso l’Allianz Arena. Un triste riscontro del crescente clima di rivalità nel calcio europeo, che non smette di sorprendere. Come si può riportare la passione allo sport?

Lancio di oggetti e momenti di tensione nei pressi della stazione Universitat di Monaco di Baviera. Nel tardo pomeriggio, scontri tra tifoserie hanno costretto le autorità a interrompere la linea U6 della metropolitana per motivi di sicurezza. Lo stop è durato 26 minuti, bloccando il collegamento tra il centro e l' Allianz Arena, proprio nelle ore calde prima della partita. Secondo quanto ricostruito, i disordini sarebbero scoppiati per l'incontro ravvicinato tra gruppi ultras rivali. Il lancio di oggetti ha messo a rischio i passeggeri e il personale di bordo, rendendo necessario l'intervento immediato delle forze dell'ordine.

Allarme per la finale di Champions: a Monaco migliaia di ultras interisti senza biglietto, rischio scontri con i tifosi del Psg (e del Napoli)

In vista della finale di Champions League a Monaco, si registra un allarme per la presenza di migliaia di ultras interisti senza biglietto, creando il rischio di scontri con i tifosi del PSG e del Napoli.

