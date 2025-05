finale champions 2025 psg inter le ultimissime sulle formazioni e gli orari tv

La finale di Champions League 2025 si avvicina e l'attesa è palpabile: PSG contro Inter, un match che promette spettacolo e emozioni. Questa sera alle 21, all'Allianz Arena di Monaco, il PSG cerca la sua prima vittoria in questa competizione, mentre l'Inter punta a confermare la sua grande tradizione europea. Chi alzerà la coppa? Non perdere gli aggiornamenti sulle formazioni e prepara i popcorn: stasera il calcio sarà protagonista!

Monaco di Baviera (Germania) 31 maggio 2025 – A Monaco di Baviera sale sempre più la febbre per la finale di Champions League che questa sera alle ore 21 (diretta su TV su TV e Sky e streaming su TV, Sky Go e Now) vedrà sfidarsi all’Allianz Arena il Paris Saint-Germain, che non ha mai alzato la coppa dalle grandi orecchie al cielo ed è stata finalista nel 2019-2020, e l’Inter, che ha vinto la sua terza Champions nel 2010, l’anno del “Triplete” targato Mourinho, ed è alla seconda finale negli ultimi tre anni. epa12145864 Lautaro Martinez of Inter attends the training session of FC Inter for the UEFA Champions League final in Munich, Germany, 30 May 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net