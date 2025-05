Fill in the Gap per combattere il gioco d’azzardo

Parte oggi da Varese "Fill in the Gap", un'iniziativa innovativa di Ats Insubria che affronta il crescente problema del gioco d'azzardo patologico. In un contesto in cui la ludopatia sta diventando sempre più allarmante, questo progetto coinvolgente permette a 40 partecipanti di esplorare il tema in modo creativo e interattivo. Un'opportunità unica per sensibilizzare e supportare chi ne ha bisogno: insieme possiamo riempire il vuoto lasciato dal gioco!

Parte oggi da Varese " Fill in the Gap ", una delle iniziative proposte da Ats Insubria, per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura del Disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico. Si tratta di un progetto creativo realizzato in quattro tappe, con una regia live che, tramite radio-cuffie wireless, conduce 40 partecipanti a mettersi in gioco, a rischiare, a scegliere, a esporsi. Le tappe successive saranno il 7 giugno a Mariano Comense a Villa Sormani, il 2 agosto in piazza Garibaldi a Luino e il 14 settembre a villa Peduzzi a Olgiate Comasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Fill in the Gap“ per combattere il gioco d’azzardo

