Figo | Inter ottima solidità difensiva! Nessuna favorita

Luis Figo, icona nerazzurra, ha elogiato la solidità difensiva dell’Inter in vista della finale di Champions League. In un torneo dove le favorite sembrano dominare, il cammino dell'Inter dimostra che il lavoro di squadra può ribaltare i pronostici. La capacità di resistere sotto pressione potrebbe essere la chiave per vincere. Una strategia che non solo affascina i tifosi, ma rappresenta anche un trend crescente nel calcio moderno: la difesa come arte da maestro.

Intervistato da Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League, ha parlato Luis Figo, ex giocatore dell’Inter. FAVORITE – Luis Figo, ex centrocampista dell’Inter, intervenuto a Sky Sport nella lunga maratona della vigilia della Finale di Champions League tra Psg e Inter, ha parlato del percorso fatto dai nerazzurri per arrivare a Monaco. Queste le parole del portoghese, sempre vicino a sostenere il suo vecchio club: «Nelle finali non ci sono favorite, in teoria c’è sempre ma alla fine conta poco quello che si pensa i giorni prima. Inter e Psg sono due squadre con un grande potenziale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Figo: «Inter, ottima solidità difensiva! Nessuna favorita»

Cerca Video su questo argomento: Figo Inter Ottima Solidità Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Verso PSG-Inter, Figo: In finale non ci sono favorite. I migliori? Lautaro e Thuram. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media