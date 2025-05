Fiamme nel rustico | i pompieri sventano la minaccia

Momenti di tensione a Merlara, dove un principio d'incendio ha messo in allerta la comunità. Le fiamme hanno colpito un rustico, un luogo che racconta storie e tradizioni. I pompieri, eroi nelle emergenze, hanno agito prontamente, sventando una potenziale tragedia. Questo evento sottolinea l'importanza della prevenzione e della sicurezza nelle aree rurali, sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici. La protezione del nostro patrimonio è un dovere collettivo!

Momenti di paura ieri pomeriggio 31 maggio a Merlara per un principio di incendio registrato in via Marcellette. Secondo quanto ricostruito le fiamme hanno gravemente danneggiato un rustico che si trova a fianco all'abitazione. Terminata l'opera di messa in sicurezza i vigili del fuoco hanno.

Poteva avere conseguenze ben più gravi il rogo che ieri 31 maggio ha colpito una proprietà di via Marcellette a Merlara. A causa di un ritorno di fiamma in cucina lo stabile è andato completamente dis ...

