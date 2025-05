Fiaccolata per la pace e serata di beneficenza | associazioni unite per riconoscere lo Stato di Palestina

Il 31 maggio 2025, Baronissi si illumina di speranza con una fiaccolata per la pace, unendo diverse associazioni locali in una serata di beneficenza. L’obiettivo? Riconoscere lo stato di Palestina e promuovere la solidarietà. In un contesto globale segnato da tensioni, questa iniziativa rappresenta non solo una voce per la giustizia, ma anche un esempio tangibile di unità. La partecipazione è la chiave per costruire un futuro migliore: non mancare!

Baronissi, 31 maggio 2025 – Le realà associative del territorio, tra cui il Comitato Nostra, i Giovani Comunistei Salerno, l'Associazione Provinciale di Amicizia Italia-Cuba di Salerno e l'Associazione Memoria in Movimento, esprimono profonda soddisfazione per l'istituzione del Tavolo Pubblico.

