Fi Tajani | Fedez? Guai a imbrigliare movimento giovanile partito

Il dibattito su libertà e partecipazione giovanile si fa acceso! Tajani difende con forza il movimento giovanile di Forza Italia, sottolineando l'importanza di ascoltare voci come quella di Fedez. In un'epoca in cui i giovani cercano autenticità e connessioni reali, è fondamentale dare loro spazio per discutere le sfide che affrontano. Questa apertura potrebbe essere la chiave per rinnovare il dialogo politico e attrarre una generazione sempre più distante dalla politica tradizionale.

Roma, 31 mag. (askanews) – “Credo che il movimento giovanile di un partito debba essere libero, libero di affrontare i problemi che riguardano i giovani, non sono io che devo decidere quali sono i problemi che riguardano i giovani. Se i giovani di Forza Italia vogliono ascoltare la testimonianza di Fedez, che è un cantante che ha milioni di follower, vuol dire che qualche qualità ce l’ha. Nessun giovane di Forza Italia ha mai detto che sposa le idee di Fedez, ma mi pare che una grande forza politica che ascolta qualcuno che la pensa in maniera diversa”, qualcuno “che ha una certa esperienza e viene da una delle aree periferiche di Milano, ha parlato di depressione, dei problemi di giovani, non mi pare che ci sia nulla di male”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Network giovani Movimento 5 Stelle: come avvicinare le nuove generazioni alla politica

Sabato 10 maggio ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, è nato ufficialmente il Network Giovani M5S, un nuovo spazio dedicato alle giovani generazioni per avvicinarle alla politica.

Fi, Tajani: Fedez? Guai a imbrigliare movimento giovanile partito

Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia. Tajani, 'Testimonia il disagio dei giovani nelle periferie'

Congresso dei giovani di Forza Italia, Fedez tra gli ospiti fa discutere

