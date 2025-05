Fi Leoni nuovo segretario Giovani | da domani si torna in strada

Simone Leoni è il nuovo segretario dei Giovani di Forza Italia! In un momento in cui i giovani italiani cercano sempre più una voce politica autentica, Leoni promette di portare freschezza e idee innovative. "Da domani si torna in strada", ha dichiarato con entusiasmo, segnando un punto di svolta per il coinvolgimento giovanile. Riuscirà a risvegliare l'interesse delle nuove generazioni verso la politica? La sfida è aperta!

Roma, 31 mag. (askanews) – Simone Leoni è stato proclamato dal congresso dei Giovani di Forza Italia nuovo segretario del Movimento giovanile del partito. Succede a Stefano Benigni, vicesegretario nazionale. “Quello di oggi – ha detto Leoni salendo sul palco -. è il più grande onore della mia vita da quando ho iniziiato a militare in questo movimento e allora mantengo fede alla promessa che vi ho fatto questa mattina: nessuno si aspetti di camminare dietro di me, cammineremo l’uno affianco all’altro tutti insieme e oggi ci siamo permessi il lusso delle giacche e delle cravatte ma domani ci si toglie la cravatta, da domani ci si mettono le scarpe da ginnastica e si torna nelle piazze, nei mercati e nelle università per far vicere Forza Italia Giovani, Forza Italia e il progetto di Antonio Tajani”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

