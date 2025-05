Festival Lirico dei Teatri di Pietra | Aida in Siracusa Tindari e Taormina tributi a Morricone e Ravel

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra si apre a Siracusa, Tindari e Taormina, regalando emozioni uniche nell'incanto dei luoghi storici. Quest'anno, omaggi a Morricone e Ravel trasportano il pubblico in una dimensione musicale senza tempo. In un'epoca in cui la cultura si reinventa cercando connessioni con le radici, questo evento riunisce tradizione e innovazione, creando un’atmosfera che rende omaggio alla bellezza eterna dell’arte. Non perderti

In uno scenario suggestivo, dove antiche cavee greco-romane si trasformano in palcoscenici naturali e le pietre sembrano echeggiare il canto degli dei, si tiene la nuova edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. L'evento, che richiama appassionati da tutto il mondo, è promosso dal Coro Lirico Siciliano e diretto da Francesco Costa, con la

Festival lirico dei Teatri di Pietra 2025: Respirare il mito, le prime anticipazioni

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2025 trasforma antiche cavee greco-romane in magici palcoscenici, dove il mito e la musica si uniscono in un’atmosfera unica.

Cultura, la Sicilia del mito torna con il Festival Lirico dei Teatri di Pietra

Festival Lirico dei Teatri di Pietra: Un viaggio tra mito e musica in Sicilia

La Sicilia del mito al Festival Lirico dei Teatri di Pietra

