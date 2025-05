Festival dello sviluppo sostenibile | premiato il Cpia Agrigento

Cresce l'attenzione verso l'educazione sostenibile: il CPIA di Agrigento si distingue, per il secondo anno consecutivo, al Festival dello Sviluppo Sostenibile. Con oltre 100 scuole in gara, la sua vittoria sottolinea l'importanza di formare le nuove generazioni a un futuro più giusto e responsabile. È un segnale forte: le idee innovative nascono anche dalle piccole realtà. Scopri come la creatività può cambiare il mondo!

Per il secondo anno consecutivo, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, è stato premiato a Roma il Cpia Agrigento. Oltre 100 le scuole partecipanti da tutta Italia, 7 gli istituti vincitori. Premiate, di fatto, le migliori pratiche e idee per un futuro più giusto e sostenibile.

Radio-Tv Alta Sostenibilità – Speciale rassegna Festival dello Sviluppo Sostenibile: si parte da Milano e Genova

Benvenuti a "Radiotv Alta Sostenibilità", speciale rassegna del Festival dello Sviluppo Sostenibile. In questa puntata, presentiamo il contributo dell'ASviS del 5 maggio 2025, con la supervisione del professor Enrico Giovannini.

