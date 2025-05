Festival della Restanza | ad Apice i giovani riscoprono il valore delle radici

Domenica 1 giugno, l'Oasi Pastizzo ad Apice diventa un palcoscenico per il Festival della Restanza, un evento unico creato dai giovani per riscoprire le proprie radici. In un'epoca in cui la mobilità e la globalizzazione sembrano dominare, il Forum dei Giovani di Apice invita tutti a riabbracciare il senso di comunità e appartenenza. Scopri come la cultura locale può trasformarsi in una potente fonte di ispirazione!

Domenica 1 giugno l'Oasi Pastizzo diventa palcoscenico di un evento ideato dai giovani per valorizzare il borgo e il senso di appartenenza Il Forum dei Giovani di Apice è lieto di annunciare l'evento di Oasiland – Festival della Restanza.

