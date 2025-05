Festival del Lavoro 2025 | successo record a Genova tra numeri in crescita e focus su intelligenza artificiale e lavoro del futuro

Il Festival del Lavoro 2025 ha sorpreso tutti a Genova, registrando un successo senza precedenti! Con un focus sull'intelligenza artificiale e le professioni del futuro, l’evento ha attirato un numero crescente di partecipanti, dimostrando quanto sia cruciale affrontare le sfide lavorative di domani. Un dato interessante? La sempre maggiore integrazione della tecnologia nei processi lavorativi, che invita a riflettere su come reinventare il nostro lavoro quotidiano. Non perdere le prossime edizioni!

(Adnkronos) – Edizione da record per il Festival del Lavoro 2025 appena conclusosi a Genova. Secondo Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, l'evento ha superato ogni aspettativa in termini di numeri e contenuti, affermandosi come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al mondo del lavoro. "Abbiamo avuto migliaia e .