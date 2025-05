festival dei portici omaggio a massimo osti

Dal 4 all'8 giugno, il Bologna Portici Festival illumina la città con un omaggio a Massimo Osti, il maestro del design italiano. Palazzo Pepoli diventa il cuore pulsante di eventi gratuiti che celebrano il nostro Patrimonio dell'Umanità Unesco. Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza dei portici e riscoprire il legame tra moda e cultura. Non perdere le passeggiate uniche, il 7 giugno, tra arte e storia!

Palazzo Pepoli sotto i riflettori del Bologna Portici Festival, che dal 4 all'8 giugno, in vari luoghi della città, (il 7 ci saranno passeggiate dal Treno della Barca ai portici di San Luca, con l'apertura eccezionale della Chiesetta della Santissima Annunziata) celebrerà con 40 appuntamenti gratuiti il nostro Patrimonio dell'Umanità Unesco di 62 chilometri. Cinque giorni intensi che per il palazzo storico, sede del Museo della città, significheranno anche l'inaugurazione di un nuovo spazio dato alle esposizioni. Palazzo Pepoli Il nuovo ingresso del Palazzo è ora al civico 10 e, varcando la soglia della reception, si volta subito a sinistra per accedere alle nuove sale espositive che portano fino alla precedente entrata: proprio qui dal 7 giugno inaugurerà la mostra 'Ideas from Massimo Osti.