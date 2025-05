Feste di Sant’Erasmo Street food e regate

Porto Ercole si prepara a vivere un weekend all'insegna del gusto e della tradizione con le Feste di Sant’Erasmo! La 52esima tappa dell’International Street Food trasforma il porto in un vero e proprio paradiso per gli amanti del cibo di strada, mentre le regate remiere portano un tocco di adrenalina. Scopri come la cultura gastronomica si intreccia con la storia marinara: un evento imperdibile per un'estate che fa vibrare i sensi!

Porto Ercole accoglie la 52esima tappa della nona edizione dell’ International Street Food. E oggi è anche il turno delle regate remiere. Le festività di Sant’Erasmo entrano nel vivo e, da oggi fino a lunedì con orario continuato dalle 12 alle 24, si arricchiranno della manifestazione itinerante di cibo di strada organizzata da Alfredo Orofino, "Il re dello street food", presidente dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada in collaborazione con ColleVenti e il patrocinio del Comune di Monte Argentario. I food truck più rinomati d’Italia, con il loro cibo di strada, accoglieranno i visitatori con cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Feste di Sant’Erasmo. Street food e regate

Musica, dibattiti, sfilate di moda e street food: torna la Fiera di Mirandola

Mirandola è pronta a vivere la 221esima edizione della Fiera Campionaria, un evento imperdibile che si terrà dal 14 al 18 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Feste Sant Erasmo Street Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Feste di Sant’Erasmo. Street food e regate. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Feste di Sant’Erasmo. Street food e regate

Riporta lanazione.it: Fino a lunedì a Porto Ercole spazio ai truck anche con cibi internazionali. Oggi in programma la doppia sfida dei Quattro Forti: alle 18.15 e alle 19.15.

Feste Patronali, in programma la Festa di Sant’Erasmo dal 31 maggio al 2 giugno

Si legge su 2anews.it: In calendario, la data del 2 giugno è quella in cui si festeggia Sant’Erasmo, vescovo di Formia e martire, patrono dei marinai. Ed è proprio questo il Santo ...

Sant’erasmo a Napoli, anteprima delle feste patronali con musica, luminarie e celebrazioni religiose

Da gaeta.it: Napoli celebra sant'erasmo patrono dei marinai con feste dal 31 maggio al 2 giugno ai Granili, tra messa, spettacoli musicali e iniziative culturali promosse dall’assessorato al turismo.