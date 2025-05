Festa Napoli | altra incredibile gioia De Laurentiis e Conte gongolano VIDEO

Una gioia straordinaria per il Napoli: la Primavera conquista la promozione in Primavera 1, un traguardo che sottolinea l'ottimo lavoro di settore giovanile! Dopo il quarto Scudetto, il club partenopeo continua a brillare, promettendo un futuro radioso sotto la guida di mister Conte. La festa in campo e sugli spalti è solo l'inizio di un'era vincente. I top player sono pronti a vestire l'azzurro: il sogno continua!

Il comune di Napoli si prepara già alla festa scudetto: i provvedimenti

Il Comune di Napoli si sta attivando per gestire l'eventuale festa scudetto della squadra partenopea, in vista della decisiva partita contro il Parma.

