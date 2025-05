Festa in Comune per la Castelfrettese tra promozione e juniores campione

Giovedì pomeriggio, il Castello di Falconara Alta ha ospitato una celebrazione che ha unito passato e futuro: la Castelfrettese Juniores, campione del regionale, e la promozione della prima squadra. Un momento di orgoglio per la comunità, dove sport e solidarietà si intrecciano. La presenza del sindaco Signorini e dell’assessore Orologio ha reso chiaro quanto lo sport possa essere un motore di crescita e aggregazione. Non perderti la storia di questi giovani talenti!

Festa grande, giovedì pomeriggio, nella Sala del Leone del Castello di Falconara Alta, dove il sindaco Stefania Signorini e l’assessore allo Sport Ilenia Orologio hanno ricevuto e premiato i ragazzi della Castelfrettese Juniores allenati dal mister Marco Bacelli, per essersi aggiudicati la vittoria del campionato regionale Juniores e i ragazzi della prima squadra allenati dal mister Simone Ricci, per il passaggio in ‘ Promozione ’. All’incontro hanno partecipato tecnici e dirigenti biancorossi, guidati dal presidente Augusto Bonacci. Sindaco e assessore hanno espresso la propria gratitudine per i risultati sportivi conseguiti dalle due squadre e per aver rappresentato al meglio la città di Falconara Marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa in Comune per la Castelfrettese tra promozione e juniores campione

Cerca Video su questo argomento: Festa Comune Castelfrettese Promozione Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Festa in Comune per la Castelfrettese tra promozione e juniores campione; Il Comune festeggia la Castelfrettese per i risultati sportivi ottenuti nel corso della stagione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa in Comune per la Castelfrettese tra promozione e juniores campione

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Castelfrettese, un rinnovamento giovanile Quattordici volti nuovi per la Promozione

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Mister Fenucci in panchina per la società del presidente Bonacci che vuole una politica puntata sopratutto sulla crescita dei ragazzi Tanti volti nuovi e giovani nella Castelfrettese che ha ...