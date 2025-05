Festa di inclusione e solidarietà al Parco di Mau | giochi e musica per tutti

Domani, il Parco di Mau si trasformerà in un vivace palcoscenico per la festa di inclusione e solidarietà! Dalle 16 fino al tramonto, un pomeriggio ricco di giochi, musica e attività per tutti. Questo evento non è solo una celebrazione della diversità, ma un'opportunità per creare legami e rafforzare la comunità. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza che promuove valori fondamentali in tempi in cui l'unione fa davvero la forza!

Nel pomeriggio di domani il Parco di Mau, realizzato sul viale delle Piagge in prossimità di piazza San Michele degli Scalzi, tornerà ad animarsi - sull'esempio dello scorso anno - con una festa aperta come sempre a tutti e dedicata al tema dell' inclusione e della solidarietà. "A partire dalle 16 e fino al tramonto le associazioni e tutti i gruppi sia della Curva Nord "Maurizio Alberti" che della Gradinata vi aspettano per condividere insieme un pomeriggio di giochi, musica, intrattenimento, e spettacolo". Questa giornata di sensibilizzazione si inserisce nel percorso di finanziamento del secondo lotto dei lavori: tutte le informazioni sono consultabili sul sito internet www.

