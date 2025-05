Festa delle Repubblica il concerto della banda di Cesena impreziosito dalla voce del tenore Alessandro Moccia

In occasione del 79esimo anniversario della Repubblica Italiana, il concerto della Banda Città di Cesena promette di essere un evento indimenticabile! Lunedì 2 giugno, ai Giardini pubblici, la musica si fonderà con le emozioni grazie alla voce del tenore Alessandro Moccia. Questo incontro di arte e patriottismo celebra il nostro passato e rinnova l’amore per la cultura italiana. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica!

In occasione del 79esimo anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno, come da tradizione, sarà riproposto alla cittadinanza il tradizionale concerto della banda città di Cesena che avrà luogo dalle ore 17:00 ai Giardini pubblici cittadini. Quest’anno i musicisti saranno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Festa delle Repubblica, il concerto della banda di Cesena impreziosito dalla voce del tenore Alessandro Moccia

Eventi, Festa della Repubblica: l’orchestra del San Carlo in concerto al Quirinale

Il 1° giugno, il Quirinale ospiterà un concerto straordinario dell'Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, in occasione della Festa della Repubblica.

Cerca Video su questo argomento: Festa Repubblica Concerto Banda Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Nel cortile d'onore di Palazzo Ducale il concerto per la Festa della Repubblica; le iniziative per il 79° anniversario della Repubblica Italiana; 2 Giugno Festa della Repubblica; Cesena celebra la Festa della Repubblica con il concerto della banda cittadina ai Giardini pubblici. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dall’inno di Mameli a Turandot per la festa della Repubblica

msn.com scrive: In occasione del 79esimo anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno, come da tradizione, sarà riproposto alla ...

Cesena, festa della Repubblica: il tenore Alessandro Moccia ai Giardini Pubblici

Come scrive corriereromagna.it: In occasione del 79° anniversario dalla nascita della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno, come da tradizione, sarà riproposto alla cittadinanza il ...

Festa della Repubblica, Treviso celebra il 2 giugno con il tricolore dal Palazzo dei Trecento e le onorificenze al Merito

Secondo msn.com: TREVISO - Lunedì 2 giugno Treviso celebrerà il 79° Anniversario della Festa della Repubblica con una serie di momenti solenni e simbolici nel cuore del centro storico, tra ...