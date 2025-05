Festa dell’Aism in piazza Perretta Cibo giochi da tavolo ed eventi

La festa di AISM in piazza Perretta a Como è un'occasione imperdibile per unire divertimento e solidarietà! Tra cibo delizioso, giochi da tavolo e eventi coinvolgenti, si respira un'atmosfera di comunità. Sostenere questa causa non è solo un gesto di generosità, ma un modo per partecipare attivamente al cambiamento. Non mancare: ogni assaggio e ogni gioco possono fare la differenza per chi vive con la sclerosi multipla!

Prosegue in piazza Perretta a Como la festa di Aism, l’evento benefico organizzato dalla sezione comasca dell’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla per raccogliere fondi a sostegno delle attività di assistenza dei malati e delle loro famiglie. Il pubblico potrà gustare le proposte dell’area food curata dall’associazione di tifosi del Calcio Como “Pesi Massimi“, sfidarsi nei giochi da tavolo e partecipare ad attività interattive, come quella proposta da Acinque, che ha messo a disposizione delle biciclette speciali in grado di alimentare con la forza dei pedali uno spremiagrumi. Tanti i momenti di divertimento e le occasioni per contribuire concretamente alla causa, come la lotteria solidale con premi messi in palio grazie al supporto dei partner. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa dell’Aism in piazza Perretta. Cibo, giochi da tavolo ed eventi

