Il 2 giugno 2025, Ascoli si prepara a festeggiare il 79° anniversario della Repubblica Italiana con una cerimonia che celebra il valore del merito. Sette cittadini straordinari saranno premiati con onorificenze, un gesto che sottolinea l'importanza del contributo individuale alla comunità. In un periodo in cui il senso di appartenenza e solidarietà è più rilevante che mai, questa celebrazione ci ricorda che ogni azione conta. Non perderti il momento!

In occasione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno 2025, a partire dalle 10, si svolgerà ad Ascoli la cerimonia commemorativa in piazza Roma. Nel corso della celebrazione, il prefetto Sante Copponi (foto), consegnerà le onorificenze dell’Ordine ’Al Merito della Repubblica Italiana’ a sette cittadini distintisi per il loro impegno professionale e civile. I cittadini insigniti quest’anno sono: Cavaliere Luogotenente Carica Speciale Gianni Belardinelli, residente a Castel di Lama, appartenente all’Arma dei Carabinieri. Cavaliere Luogotenente Carica Speciale Salvatore Galati, residente ad Ascoli Piceno, anch’egli in servizio nell’Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa della Repubblica. Onorificenze al merito: ecco chi sarà premiato

