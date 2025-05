Festa della Repubblica Le celebrazioni ufficiali

Il 2 giugno si avvicina e con esso il 79° anniversario della nostra Repubblica! Le celebrazioni ufficiali a Lucca promettono di essere un momento di grande coinvolgimento, unendo tradizione e comunità. Non solo una cerimonia, ma un’occasione per riflettere sui valori di unità e democrazia che ci definiscono. Scopri come la storia del nostro Paese continua a plasmare il presente: ogni partecipazione è una testimonianza di orgoglio nazionale!

L’ormai prossimo 2 giugno ricorrerà il 79° anniversario della fondazione della Repubblica e, per celebrare l’evento, avrà luogo una cerimonia pubblica promossa dalla Prefettura di Lucca in collaborazione con i sindaci che ne ospiteranno i diversi momenti, oltre che al Comando Provinciale dei Carabinieri, quale autorità militare competente. Anche quest’anno, le celebrazioni si svolgeranno in modo itinerante: a essere coinvolte saranno Lucca e Altopascio. Sarà Altopascio ad ospitare la prima parte della cerimonia, che si aprirà alle ore 9,20 con la deposizione della corona ai caduti, affidata a Jacopo Maria Monti e Niccolò Barbieri, componenti della Consulta provinciale degli studenti, che raggiungeranno il monumento di piazza Antonio Gramsci accompagnati dal prefetto Giusi Scaduto, dal sindaco di Altopascio Sara d’Ambrosio, dal presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci e dal comandante provinciale dei Carabinieri di Lucca Arturo Sessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della Repubblica. Le celebrazioni ufficiali

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica)

A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Cerca Video su questo argomento: Festa Repubblica Celebrazioni Ufficiali Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

2 giugno 2025: la Festa della Repubblica ci riguarda ancora?; Festa del, prove in notturna ai Fori Imperiali: ecco le immagini; Festa della Repubblica. Le celebrazioni ufficiali; Festa della Repubblica: perché si festeggia il 2 giugno?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

ITA Airways promozione eCoupon sui voli verso l’Italia per la Festa della Repubblica

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Festa del 2 giugno, la cerimonia tra Villa Bonfiglio e il Tempio della concordia

Riporta grandangoloagrigento.it: Verranno conferite le Onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana al Prof. Giuseppe Crapanzano e al Dott. Giuseppe Grandinetti.

ITA Airways partecipa alle celebrazioni per la festa della Repubblica

Si legge su avionews.it: In occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno il vettore aereo ITA Airways sarà partner ufficiale degli eventi organizzati presso le ambasciate e consolati italiani nel mo ...