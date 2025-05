Festa della Repubblica il programma delle celebrazioni del 2 giugno a Padova

Domenica 2 giugno, Padova si vestirà a festa per celebrare il 79esimo anniversario della Repubblica Italiana! Un evento che non è solo una celebrazione, ma un momento di riflessione sul valore della democrazia e della partecipazione attiva. Il Prefetto Giuseppe Forlenza aprirà le danze in Piazza dei Signori alle 9.30, dove tradizione e modernità si intrecceranno. Non perdere l’occasione di essere parte di questa giornata storica!

Domenica 2 giugno si terranno a Padova le celebrazioni del 79esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Il Prefetto Giuseppe Forlenza prenderà parte alla cerimonia istituzionale che si terrà a Padova, in Piazza dei Signori, con inizio alle ore 9.30. Il programma prevede. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni del 2 giugno a Padova

Festa della Repubblica. Celebrazioni ad Altopascio con la prefetta Scaduto

In occasione della Festa della Repubblica, Altopascio si prepara a celebrare il 2 giugno con eventi itineranti, guidati dalla prefetta.

A Marlia le celebrazioni della Festa della Repubblica di Capannori

Riporta luccaindiretta.it: Dopo il raduno un corteo raggiungerà il Monumento ai Caduti. In piazza del Mercato una serie di interventi musicali ...

Festa della Repubblica. Le celebrazioni ufficiali

Scrive msn.com: Saranno due i momenti principali della cerimonia in programma il 2 Giugno. Si parte ad Altopascio e poi ci si sposta a Lucca, ecco chi sono i Cavalieri.

Festa della Repubblica il 2 giugno, le celebrazioni a Rieti del 79° anniversario

Si legge su msn.com: RIETI - Lunedì 2 giugno si svolgeranno a Rieti, come di consueto, le celebrazioni per il 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica. Alle 10, in piazza Vittorio Emanuele ...