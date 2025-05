Festa della Repubblica due omaggi ai neomaggiorenni

In occasione della Festa della Repubblica, Appignano del Tronto celebra i neomaggiorenni con un evento unico: un tributo ai giovani che nel 2025 raggiungeranno la soglia dei 18 anni. Un momento di riflessione sui valori della democrazia e dell’appartenenza, essenziale in un’epoca in cui il coinvolgimento dei giovani è più importante che mai. Non perdere l'occasione di essere parte di questa celebrazione del futuro!

In occasione della Festa della Repubblica, il comune di Appignano del Tronto organizza un momento speciale dedicato alle nuove generazioni e ai valori fondanti della democrazia. L’appuntamento è per domani, 1° giugno, alle 19, nel cortile dell’ex asilo. Durante l’iniziativa, promossa dal Comune, tutte i ragazzi che compiono 18 anni nel 2025 saranno simbolicamente accolti come cittadini attivi, attraverso la consegna della Costituzione Italiana – pilastro della Repubblica – e di un buono cultura del valore di 30 euro, da spendere in libri, musica, teatro o altri beni e attività culturali. L’evento vedrà anche la partecipazione dell’ Avis, che sarà presente per promuovere la cultura della solidarietà e della donazione del sangue, un gesto di responsabilità civile che salva vite e rafforza i legami nella comunità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa della Repubblica, due omaggi ai neomaggiorenni

