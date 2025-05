Festa della Repubblica concerto sinfonico-corale al teatro Bellini

Il 1° giugno 2025, il Teatro Massimo Bellini si trasforma in un palcoscenico di valori e tradizioni per celebrare la Festa della Repubblica con un concerto sinfonico-corale. Un evento che non solo esalta la cultura musicale italiana, ma riflette anche l’importanza della comunità e dell’unità in un periodo di sfide globali. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza emozionante e ricca di significato!

Per il sesto anno consecutivo il Teatro Massimo Bellini celebra la Festa della Repubblica con un solenne concerto straordinario, in calendario fuori abbonamento domenica 1 giugno 2025 alle17,30. Un programma sinfonico-corale altamente simbolico, ricco di significati e valori civili e artistici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Festa della Repubblica, concerto sinfonico-corale al teatro Bellini

FESTA DELLA REPUBBLICA

Come scrive 9colonne.it: La Rai celebra la Festa della Repubblica italiana nel settantanovesimo anniversario del voto referendario in cui gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica. Il servizio pubblico dedicherà all’ev ...

A Castellanza il concerto per la Festa della Repubblica, «La voce dell’opera»

Da legnanonews.com: Lunedì 2 giugno alle 18 nel cortile del Palazzo Municipale si terrà il concerto per la Festa della Repubblica dal titolo «La voce dell'opera» ...

Musica, memoria e futuro: il concerto per la Festa della Repubblica a Riccione

Come scrive altarimini.it: L’Orchestra giovanile EYOS e gli studenti del Liceo Volta-Fellini protagonisti di un viaggio tra tradizione e contemporaneità ...