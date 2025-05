Festa della Repubblica come cambia la raccolta dei rifiuti

In vista della Festa della Repubblica, il servizio di raccolta rifiuti cambia pelle: il 2 giugno, il centro storico vedrà un’innovativa raccolta antimeridiana per l'organico. Questo non è solo un adeguamento temporaneo, ma un segnale di come le città stiano evolvendo per diventare più sostenibili. Un passo importante verso una gestione dei rifiuti più efficiente e responsabile. Scopri come queste piccole modifiche possono fare la differenza per il nostro ambiente!

In occasione della festa della Repubblica, il prossimo 2 giugno, il servizio di ritiro rifiuti porta a porta subirà delle modifiche. Il conferimento dei rifiuti Zona A-CS (centro storico) Raccolta antimeridiana organico per tutte le utenze domestiche e non domestiche; raccolta.

Notte di festa per lo scudetto, Asia Napoli raccoglie 60 tonnellate di rifiuti: il triplo rispetto a Capodanno

Durante i festeggiamenti per lo scudetto dello Napoli, Asia Napoli Spa ha raccolto 60 tonnellate di rifiuti, quasi il triplo rispetto alle 20 durant la notte di Capodanno.

