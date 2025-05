Festa della Repubblica a Chieti | cerimonia alla villa comunale con le scuole e conferimento delle onorificenze

Il 2 giugno, Chieti celebra la 79^ Festa della Repubblica con una cerimonia speciale nella villa comunale. Un corteo di studenti dar√† il via a un evento che non solo onora la nostra storia, ma coinvolge le nuove generazioni. Le onorificenze conferite sottolineano il valore del servizio alla comunit√†. In un'epoca in cui l'impegno civico √® pi√Ļ importante che mai, partecipare √® un modo per costruire un futuro migliore insieme. Non mancate!

Luned√¨ 2 giugno alla villa comunale di Chieti si svolgeranno le celebrazioni per¬†la 79^¬†Festa¬†della Repubblica. I dettagli della cerimonia sono stati svelati dalla prefettura teatina.¬†Le autorit√† giungeranno alla villa comunale precedute da un corteo di studenti degli Istituti comprensivi 1, 2. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ¬© Chietitoday.it - Festa della Repubblica a Chieti: cerimonia alla villa comunale con le scuole e conferimento delle onorificenze

