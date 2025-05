Festa da Incanto con vino e musica

Sabato 7 giugno, il parco Fornace Marzocchi si trasformerà in un’oasi di gusto e musica con “Cantine all’Aperto”, l'evento che celebra il vino romagnolo. Un viaggio sensoriale tra etichette locali, accompagnato da melodie avvolgenti. Questo festival non è solo un brindisi, ma un’occasione per riscoprire la cultura vinicola della nostra terra. Scopri come un bicchiere può unire le persone e far vivere momenti indimenticabili!

Sabato 7 giugno da Incanto – Il giardino del Gusto: al parco Fornace Marzocchi torna ‘ Cantine all’Aperto ’, iniziativa organizzata da Incanto – Il Giardino del Gusto in collaborazione con AIS Romagna, con il patrocinio del Comune di Cesena, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Nel corso del pomeriggio, che avrà inizio alle 17.30, saranno celebrate le eccellenze vitivinicole romagnole attraverso un’esperienza sensoriale e sociale all’aria aperta, tra natura, gusto e solidarietà. Fulcro dell’edizione 2025 sarà il primo servizio ufficiale dei Sommelier Astemi, otto giovani con bisogni educativi speciali che hanno completato un innovativo percorso formativo promosso da AIS Romagna, finanziato con i proventi dell’edizione 2024 dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa da Incanto con vino e musica

