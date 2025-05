Ferpi a Napoli un workshop sulla comunicazione responsabile

A Napoli, la comunicazione responsabile si fa protagonista! Il workshop "Che aria tira?", parte del GreenMed Symposium, ha dimostrato come le parole possano essere strumenti di cambiamento. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, l’incontro ha offerto spunti preziosi su come le infrastrutture relazionali possano trasformare la società . Un’occasione imperdibile per chi vuole essere parte attiva del futuro!

La comunicazione può – e deve – farsi agente di cambiamento. È da questa convinzione che ha preso forma il workshop “Che aria tira? La comunicazione responsabile e le infrastrutture relazionali come agenti di cambiamento e rappresentanza”, tenutosi nell’ambito del GreenMed Symposium  alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Un’iniziativa promossa da Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, in collaborazione con l’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli  e l’ Ordine dei Giornalisti della Campania, per rafforzare il dialogo tra professionisti della comunicazione, imprese, istituzioni e territori sui grandi temi della sostenibilitĂ , della trasparenza  e della responsabilitĂ . 🔗 Leggi su Ildenaro.it

