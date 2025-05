Fermi in campagna senza aria condizionata

Fermi in campagna senza aria condizionata: un'esperienza che nessuno vorrebbe vivere. I pendolari della linea ferroviaria si trovano a dover affrontare continui disservizi, mentre il caldo estivo diventa insopportabile. Questo episodio non è solo un inconveniente, ma riflette una mancanza di attenzione verso chi utilizza il treno quotidianamente. È tempo che le ferrovie rinnovino il loro impegno per offrire viaggi dignitosi e confortevoli. La pazienza dei viaggiatori ha un

"Per un non meglio precisato guasto siamo rimasti fermi con il treno in aperta campagna per più di mezz'ora. L'aria condizionata non funzionava e faceva un caldo bestiale. Si faceva fatica a respirare. Siamo stufi di avere a che fare con continui disservizi. Viaggiare in treno è diventato impossibile". Ennesima disavventura per i pendolari della linea Firenze Siena, la linea delle polemiche e dei disagi. A protestare anche sui social sono i viaggiatori, che hanno esternato il loro malcontento sulla pagina Facebook Comitato Pendolari Valdelsa, nata alcuni anni fa per tenere alta l'attenzione sulle troppe criticità di questa linea.

