Fermata la ' banda del trolley' cinque ladri denunciati e 23 valigie recuperate

La banda del trolley è stata finalmente fermata! Cinque ladri denunciano un colpo ai furti di valigie, recuperando ben 23 bagagli. Questo episodio non solo evidenzia l’ottimo lavoro delle forze dell’ordine, ma ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza nelle aree affollate, specialmente nei pressi delle stazioni. In un'epoca in cui viaggiare è tornato di moda, la protezione dei nostri beni diventa cruciale. Rimanere vigili è d’obbligo!

La banda del trolley è stata scoperta. Un gruppo di ladri specializzati nel furto di valige e bagagli, attiva soprattutto in via Fanti d'Italia, a due passi dalla stazione di Principe, è stata individuata grazie a un'indagine mirata della polizia locale. Gli agenti del reparto sicurezza urbana

Nel cuore di una metropoli sempre più presa d'assalto dai ladri, la polizia locale ha smantellato una banda specializzata in furti sui mezzi pubblici.

Riporta ilsecoloxix.it: Indagine della polizia locale su una serie di colpi. Nell’abitazione usata dal gruppo, sequestrati 23 trolley, abbigliamento e cellulari rubati ...

Scrive primocanale.it: Durante le verifiche, i militari hanno scoperto che il gruppo utilizzava come base un’abitazione in Via Argine Polcevera ...

