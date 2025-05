Ferentino cittadini di via Bagni Roana disperati per una perdita d' acqua che non si riesce a riparare

La situazione a Ferentino è allarmante: i residenti di Via Bagni Roana, da oltre un mese, devono fare i conti con una perdita d'acqua che sembra non avere fine. Questo episodio mette in luce un problema più ampio: l'inadeguatezza delle infrastrutture idriche nel nostro Paese. In un contesto sempre più attento alla sostenibilità, la gestione dell'acqua diventa cruciale. Un invito a riflettere su come possiamo tutelare questa risorsa preziosa!

Da oltre un mese e per la precisione dal 29 aprile scorso i cittadini di Via Bagni Roana, in una zona di campagna vicino all'aeroporto di Frosinone, ma in territorio del comune di Ferentino sono costretti a convivere con una grossa perdita d'acqua dalla rete idrica che emerge dal manto stradale.