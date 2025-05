Femminicidio una parola che non si deve cancellare Giulia Bongiorno | valutare se abbassare l' imputabilità a 12 anni

Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia, alza la voce contro la proposta di abbassare l'imputabilità a 12 anni. Per lei, il termine "femminicidio" deve rimanere nel nostro vocabolario, sottolineando l'importanza di affrontare con serietà questo crimine. In un'epoca in cui i giovani affrontano sfide sempre più complesse, è cruciale non minimizzare la gravità delle violenze. La lotta per la giustizia continua, e ogni parola ha il suo peso

Femminicidio è una parola che «non si può né si deve cancellare: anzi, ho trovato profondamente sbagliata la raccolta firme delle giuriste contro il nuovo reato». Lo dice, intervistata dal Corriere della Sera, Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia. Per Bongiorno, «oggi i ragazzi crescono più velocemente di un tempo e forse potrebbe essere utile anche valutare la possibilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Femminicidio, una parola che non si deve cancellare. Giulia Bongiorno: valutare se abbassare l'imputabilità a 12 anni

All'Università del Salento deturpata una targa dedicata a Ilaria Sula: cancellata la parola "femminicidio"

L'atto vandalico alla targa dedicata a Ilaria Sula è uno schiaffo alla memoria e alla lotta contro il femminicidio, un tema che purtroppo continua a segnare la nostra società.

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Parola Deve Cancellare Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Femminicidio negato: imbrattata la targa in aula dedicata a Ilaria Sula; A Bologna una scritta contro il femminicidio cancellata dalla postazione commemorativa di ilaria sula. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Femminicidio, una parola che non si deve cancellare. Giulia Bongiorno: valutare se abbassare l'imputabilità a 12 anni

Come scrive gazzettadelsud.it: Per la presidente della Commissione Giustizia è "Un errore la raccolta di firme delle giuriste contro il nuovo reato" ...

'Ilaria vittima femminicidio', ma ultima parola viene cancellata

Riporta msn.com: Un foglietto attaccato sullo schienale che dedica un posto di un'aula dell'Università del Salento a Ilaria Sula, "uccisa per femminicidio", parola quest'ultima cancellata però da ignoti con un tratto ...

A Bologna una scritta contro il femminicidio cancellata dalla postazione commemorativa di ilaria sula

Da gaeta.it: Un gesto di cancellazione della parola femminicidio sulla postazione dedicata a Ilaria Sula all’Università di Bologna scatena reazioni e rafforza l’impegno contro la violenza di genere nel contesto ac ...