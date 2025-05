Femminicidio di Martina | ritrovamento grazie a geolocalizzazione e videosorveglianza

La tragica storia di Martina, la 14enne di Afragola, riaccende il dibattito sul femminicidio e sulla sicurezza delle donne. Grazie alla geolocalizzazione e alle immagini della videosorveglianza, le indagini hanno fatto un passo avanti, ma ciò non basta a lenire il dolore. Le parole della procuratrice Lucchetta, che evidenziano l'importanza delle prove raccolte, ci ricordano quanto sia cruciale affrontare con urgenza questo drammatico fenomeno sociale.

La speranza di ritrovare Martina in vita "sono terminate quando abbiamo ritrovato gli occhiali che la povera ragazza non toglieva mai": Ă© quanto ha spiegato la procuratrice di Napoli nord Annamaria Lucchetta in una conferenza stampa in cui sono state illustrate le attivitĂ investigative sul femminicidio della 14enne di Afragola. Fondamentali per il ritrovamento del corpo "sono stati la geolocalizzazione del suo telefono cellulare e le immagini di videosorveglianza " ha aggiunto il pm sottolineando che la svolta si è avuta da una immagine che ha ripreso Martina, in compagnia di Alessio Tucci, nei pressi di un casolare nelle vicinanze del campo Moccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Femminicidio di Martina: ritrovamento grazie a geolocalizzazione e videosorveglianza

Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato"

