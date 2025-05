Femminicidio di Martina Carbonaro urgenza civile e necessità di educazione affettiva

Il tragico femminicidio di Martina Carbonaro, quattordicenne vittima di un ex fidanzato geloso, scuote le coscienze e pone con urgenza il tema dell'educazione affettiva. In un'epoca in cui le relazioni digitali sono la norma, è fondamentale investire in programmi formativi che insegnino il rispetto e l’uguaglianza nelle relazioni. L’educazione è la chiave per prevenire tragedie future: non possiamo più ignorare questa necessità!

Il femminicidio della quattordicenne Martina Carbonaro da parte dell’ex fidanzato diciottenne riporta l’attenzione su una tragica e urgente necessità educativa. Il controllo e la gelosia patologica emersi nella loro relazione richiamano l’importanza di una formazione affettiva scolastica, condivisa da politica, opinione pubblica e pedagogisti La gelosia che uccide: il femminicidio di Martina Martina Carbonaro, 14 . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato"

Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

