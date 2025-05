Femminicidio di Legnano Andrea Mostoni in silenzio davanti al gip Telefonava a Vasilica Potincu giorno e notte

Il femminicidio di Legnano scuote la coscienza collettiva, riportando l'attenzione su una piaga sociale sempre più inquietante. Andrea Mostoni, accusato dell'omicidio di Vasilica Potincu, ha scelto il silenzio, un gesto che amplifica la gravità della situazione. Quest’atto è emblematico di un trend preoccupante: le vittime spesso non hanno voce. È fondamentale riflettere su come tutelare e ascoltare le donne, per spezzare il ciclo della violenza.

Legnano (Milano), 31 maggio 2025 – Andrea Mostoni sceglie la linea del silenzio. Dopo aver fatto scena muta davanti al pm Ciro Caramore, ieri il ventottenne, accusato di aver assassinato a coltellate la escort romena di 35 anni Vasilica Potincu alias Katty, si è avvalso della facoltà di non rispondere anche nell’interrogatorio della gip Anna Fioretta. La prima a parlare di Mostoni ai carabinieri della Compagnia di Legnano è stata la mamma di Vasilica: “Ho sentito che c’era una persona, di cui però non conosco il nome, che le aveva dato dei soldi aiutandola per le spese di casa e per comprare arredi ed elettrodomestici perché servivano e lei non aveva soldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Femminicidio di Legnano, Andrea Mostoni in silenzio davanti al gip. “Telefonava a Vasilica Potincu giorno e notte”

Andrea Mostoni, un operaio di 29 anni, è stato fermato dai carabinieri nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Vasilica Potincu a Legnano.

