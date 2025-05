Femminicidio di Legnano Andrea Mostoni ha approfittato della depressione di Vasilica Potincu | Aveva attacchi di panico

La tragica vicenda di Vasilica Potincu, escort di 35 anni uccisa a Legnano, riaccende il dibattito sul femminicidio e sulla vulnerabilità delle donne in situazioni di crisi. Andrea Mostoni, accusato del delitto, ha sfruttato la fragilità psicologica della vittima, un aspetto che sottolinea l'importanza di una maggiore attenzione alla salute mentale. È un segnale allarmante di una società che deve imparare a tutelare chi è più esposto.

Vasilica Potincu, escort di 35 anni, è stata accoltellata e uccisa in un appartamento a Legnano (Milano). Per il femminicidio è stato accusato Andrea Mostoni, 28 anni, metalmeccanico

Il femminicidio di Legnano. L’ex marito si costituisce: "Ma non l’ho uccisa io"

Il femminicidio di Legnano ha scosso la comunità locale dopo la tragica morte di Vasilica Potincu, 35enne romena.

Femminicidio di Legnano, Andrea Mostoni in silenzio davanti al gip. “Telefonava a Vasilica Potincu giorno e notte”

Da msn.com: Riscontro ematico sul ripiano dove aveva appoggiato le scarpe. Lui l’assillava, la vittima si era rivolta all’avvocato: “Costretta a salire sulla sua auto sotto minaccia”. La sorella: “Aveva paura di ...

Femminicidio di Legnano, Andrea Mostoni interrogato dal Gip decide di non rispondere

Secondo legnanonews.com: Il 29enne non ha spiegato dei soldi che avrebbe dato alla donna e perchè la sera del brutale assassinio fosse stato visto dalle telecamere proprio sotto casa della vittima.