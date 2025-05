Femminicidio di Afragola Meloni a Schlein | Niente divisioni ora collaboriamo

Il femminicidio di Afragola scuote l'Italia e riaccende il dibattito sulla violenza di genere. Meloni e Schlein, pur con visioni diverse, si trovano unite in un appello alla collaborazione. "Serve una riflessione enorme", afferma la premier, sottolineando l'urgenza di affrontare questo dramma sociale. Un momento cruciale per superare le divisioni politiche e unire le forze in nome della sicurezza e della dignit√† delle donne. √ą tempo di agire, non di parlare!

La premier: "Mi ha lasciato senza fiato". E all'offerta di cooperazione della leader Pd risponde: "Serve una riflessione enorme".

Martina Carbonaro 14enne di Afragola, l’ennesima vittima di femminicidio.

Martina Carbonaro, una giovane di soli 14 anni di Afragola, è tragicamente diventata l'ultima vittima di femminicidio.

Da repubblica.it: La premier: ‚ÄúMi ha lasciato senza fiato‚ÄĚ. E all‚Äôofferta di cooperazione della leader Pd risponde: ‚ÄúServe una riflessione enorme‚ÄĚ ...

Da orizzontescuola.it: La morte di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola uccisa il 27 maggio dall'ex fidanzato diciottenne, ha scosso profondamente le istituzioni.

Si legge su gaeta.it: La morte di Martina Carbonaro ad Afragola riapre il dibattito sulla violenza giovanile, con Giorgia Meloni e il Pd che chiedono un impegno politico condiviso per educazione, prevenzione e superamento ...