Femminicidi Schlein | repressione non basta senza educazione

Elly Schlein lancia un appello chiaro: per combattere i femminicidi serve più di una semplice repressione. "La prevenzione è fondamentale" ha dichiarato, sottolineando l'importanza della formazione per le forze dell'ordine. In un'epoca in cui la violenza di genere è un tema centrale, investire nell'educazione culturale e sociale può segnare la differenza. È tempo di trasformare le parole in azioni concrete per un futuro più sicuro per tutte.

Roma, 31 mag. (askanews) – Contro i femminicidi “la repressione non basta se manca completamente la prevenzione”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di Agorà su Raitre. “E la prevenzione – ha spiegato – si basa su due elementi imprescindibili. Il primo: finanziare la formazione delle forze dell’ordine, delle autorità giudiziarie, di tutte le pubbliche amministrazioni affinché non non accada più che una donna che si reca a denunciare non venga presa sul serio oppure non vengano prese misure adeguate per la sua tutela. Seconda questione, l’educazione: questa è una grande battaglia culturale che deve partire dalle scuole. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Femminicidi, Schlein a Meloni “Lavoriamo a una legge anti-violenza”

La lotta contro la violenza di genere richiede unità e determinazione. Elly Schlein invita Giorgia Meloni a collaborare per una legge che possa davvero fare la differenza, un passo cruciale in un momento in cui i femminicidi continuano a scuotere la società.

Femminicidi, Schlein a Meloni: "Facciamo una legge per la prevenzione nelle scuole"; L'appello di Schlein a Meloni: "Fermiamo insieme la violenza di genere, mettiamo da parte lo…; Femminicidio di Martina, Meloni raccoglie l'appello di Schlein: "Dobbiamo fare di più, tutti insieme". La segretaria Dem propone: "Facciamo legge per prevenzione a scuola"; Schlein a Meloni "Facciamo una legge insieme sul femminicidio".

Femminicidio, l’appello di Schlein a Meloni: “La repressione non basta. Facciamo una legge sull’educazione”

Da dire.it: "Non possiamo più assistere a questa mattanza quotidiana di donne e di ragazze. La violenza di genere va fermata. Ma è una battaglia culturale. Almeno su questo, mettiamo da parte lo scontro politico" ...

Femminicidio di Afragola, Meloni a Schlein: “Niente divisioni ora collaboriamo”

Segnala repubblica.it: La premier: “Mi ha lasciato senza fiato”. E all’offerta di cooperazione della leader Pd risponde: “Serve una riflessione enorme” ...