Fedez sul palco di Radio Italia Live accetta la sua vita stravolta | “In questi anni è cambiato tutto e va bene così”

Fedez, sul palco di Radio Italia Live, ha regalato un'esibizione carica di emozioni, accettando la sua vita stravolta con un messaggio di resilienza: "In questi anni è cambiato tutto e va bene così". Mentre la musica evolve, anche l’artista si reinventa, riflettendo su cambiamenti personali e professionali. In un'epoca in cui la vulnerabilità è una forza, Fedez invita tutti a celebrare le proprie trasformazioni. Non perderti il racconto di questo momento unico!

Fedez si è esibito sul palco di Radio Italia Live, tra successi vecchi e nuovi: Battito, Scelte Stupide, Bella stronza, Pensavo fosse amore e invece. i brani che ha deciso di eseguire. Poi, un momento di riflessione con Enzo Miccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Fedez sul palco di Radio Italia Live accetta la sua vita stravolta: “In questi anni è cambiato tutto e va bene così”

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival

In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

Fedez sul palco di Radio Italia Live accetta la sua vita stravolta: “In questi anni è cambiato tutto e va bene così”

fanpage.it scrive: Fedez si è esibito sul palco di Radio Italia Live, tra successi vecchi e nuovi: Battito, Scelte Stupide, Bella stronza, Pensavo fosse amore e invece ...

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Un ritorno sul palco che non è passato inosservato, tra hit, ironia tagliente e un’immancabile stoccata. Fedez è stato uno dei protagonisti di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale che ve ...

Secondo msn.com: Fedez torna all'attacco dal palco del Radio Italia Live - Il concerto. Il rapper è uno degli ospiti più attesi del RiLive e non delude le aspettative con una performance ...