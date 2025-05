Fedez sul palco dei giovani forzisti | Chi voterei oggi? Non voterei

Fedez sorprende tutti sul palco dei giovani forzisti, dichiarando: "Chi voterei oggi? Non voterei". Un’affermazione che fa discutere e riaccende il dibattito generazionale sulla politica. Il rapper, considerato simbolo della ribellione giovanile, sembra aprire a un dialogo inedito, dimostrando che la musica e la politica possono incontrarsi anche in contesti inaspettati. Questo potrebbe segnare una nuova era di confronto per le nuove generazioni. Cosa ne pensi?

Fedez sembra voler dare ragione a Maurizio Gasparri, che in questi giorni ha decantato il suo cambiamento, la sua maturazione, sostenendo che la sua presenza al congresso non sarebbe stata con l'intento di renderlo un "modello" ma per attirare giovani e soprattutto mettere in atto un dialogo anche con chi ha idee non identiche alle proprie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fedez sul palco dei giovani forzisti: “Chi voterei oggi? Non voterei”

